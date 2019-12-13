台灣鴻海集團旗下的富士康創投(Foxconn Ventures)出售部分所持阿里巴巴(09988)股分，套現2.72億美元(約21.22億港元)。
據台灣媒體報道，鴻海表示，富士康創投為實現投資獲利，出售阿里133.85萬股ADS，約1070.77萬股普通股，每股ADS的交易作價為203.82美元，總金額2.72億美元。按計算，富士康創投實現利益1.33億美元(約10.37億港元)。
鴻海表示，富士康創投仍持有阿里126萬股ADS，約1008萬股普通股，持股比例約0.05%。
台灣鴻海集團旗下的富士康創投(Foxconn Ventures)出售部分所持阿里巴巴(09988)股分，套現2.72億美元(約21.22億港元)。
據台灣媒體報道，鴻海表示，富士康創投為實現投資獲利，出售阿里133.85萬股ADS，約1070.77萬股普通股，每股ADS的交易作價為203.82美元，總金額2.72億美元。按計算，富士康創投實現利益1.33億美元(約10.37億港元)。
鴻海表示，富士康創投仍持有阿里126萬股ADS，約1008萬股普通股，持股比例約0.05%。
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