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【國際早班車】

特朗普稱非常接近達貿協

特朗普周四早上在Twitter發文稱，與中國已「非常接近」達成重大協議，並改口指兩國皆樂見其成。《華爾街日報》引述消息人士透露，美方提出把現有對3600億美元中國進口商品加徵的關稅削減一半，並取消15日加徵新關稅，以換取中國購買大量美國農產品等。

英票站調查指約翰遜將大勝 鎊滙扳升

英國國會選舉投票結束，隨即開票。初步票站調查結果顯示，首相約翰遜領導的保守黨政府取得386席的大多數席差，令到約翰遜有足夠的議席可確保英國在1月31日脫離歐盟。

瑞信:蘋果iPhone上月中國付運量挫35%

證券商瑞士信貸警告，蘋果iPhone的中國市場付運量上月急挫35%，是連續第二個月錄得雙位數下滑。

歐利率不變 拉加德揚言新風格

歐洲央行周四舉行議息會議後宣布維持利率不變，11月上任的行長拉加德首次主持議息會議及記者會，她提醒外界不要過度解讀她的言論，表明其作風跟前行長德拉吉不同。

傳中美兩國達首階段貿協 道指收市升220點

美國總統特朗普表示中美非常接近達成重大協議，市傳美國將對價值3600億美元中國貨品加徵的關稅減半，消息帶動美股三大指數創新高，道指曾彈升313點，一舉衝破28000關。

外圍焦點簡訊

￭ 美國截至12月7日止，首次申領失業救濟人數25.2萬人，按周增加4.9萬人。

￭ 美國聯邦貿易委員會(FTC)可能入稟臨時禁制，以針對全球最多用戶社交媒體Facebook(fb)的反壟斷行為。

￭ 避險產品受壓，國際金價低收。紐約2月期金收市跌0.2%，每盎斯報1472.30美元。

￭ 國際油價受惠中美快達成貿易協議消息，紐約1月期油收市升0.7%，每桶報59.18美元。

￭中美兩國貿易談判傳達成協議，避險情緒降溫，避險貨幣受壓，美元兌日圓偏軟。

惠譽指社運未損港國際金融地位

評級機構惠譽表示，雖然本港經濟短期面臨壓力，但沒太多證據顯示近期的社會動盪影響香港國際金融中心的地位。

本地焦點簡訊

￭港產金融科技公司WeLab完成金額超過12億港元的C輪戰略融資，是今年大中華區最大額金融科技融資。

￭英皇證券(00717)公布，截至9月底止，全年虧損2.59億元，每股虧損3.84仙；不派末期息。

￭Joyce Boutique(00647)要約人悅寶建議根據《公司條例》以協議安排方式，將該公司私有化，並撤回上市地位。

￭力寶華潤附屬CEI昨日透過於公開市場進行一連串交易，合共出售騰訊(00700)44.85萬股，套現約1.56億元。

￭ 海爾智家(600690.SH)傳計劃在香港上市，並將向海爾電器(01169)小股東發行新香港股票，從而將海爾電器私有化。