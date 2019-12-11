今日 01:01
香港財經
市場消息稱，由時代中國(01233)分拆的時代鄰里(09928)，國際配售和公開發售均錄得超額認購。
時代鄰里將於今天(12日)中午截止公開招股，12月19日於香港聯合交易所主板上市。
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