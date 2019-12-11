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天星銀行提醒公眾慎防偽冒網站

尚乘及小米(01810)合資的虛擬銀行天星銀行，提醒公眾慎防一個域址為「airstarbltd.com」的偽冒網站，以及由此域址發出的電郵要求向第三方戶口滙款、提供個人及其他敏感資料或致電該電郵內所述的電話。

天星銀行指出，「airstarbltd.com」並非屬於該行所擁有。該行不會透過語音訊息系統要求客戶提供個人資料；或發送電郵或短訊要求客戶提供天星銀行網上用戶賬號名稱及密碼，其他類型的密碼/個人識別碼或其他敏感資料。

該行已通知金管局及警務處有關此偽冒網站及電郵事件。

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