香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日上升，並逼近2.5厘水平，報2.48071厘，較周一高0.03446厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.125厘，較周一彈0.02679厘；1星期拆息回升至1.48964厘；兩星期拆息上揚至1.63679厘；3個月拆息走高至2.35464厘。

長息方面，半年期拆息升至2.35357厘；1年期拆息上揚至2.395厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8269。