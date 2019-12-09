香港財經 時事脈搏

香港零售管理協會發布社會事件對零售影響調查報告，該會主席謝邱安儀表示，根據報告顯示，三成回覆公司指若經營環境沒有改善，未來6個月將會裁員，平均會裁減10%員工。現時全港共有27萬零售員工，按比例推算，即未來6個月可能有超過5600名員工受裁減，同時報告亦指出約97%受訪公司表示錄得虧損。

她認為，零售市道有紀錄以來最嚴峻的情況，而無薪假及裁員會令市民收入減少，從而減少消費，預料零售市道會受影響，不利整體經濟。

謝邱安儀指出，大部分商戶認為，業主的租金抒緩措施不足夠，特別是商場業主，而街舖業主會較好，有個別業主會對商戶租金有10%至30%的減幅，由1至3個月不等。她稱，由於旅遊區人流減少七至八成，商場店人流強勁，商戶才能支撐商場店舖租金，倘若人流大幅減少，理應商場租金要相對性作出減幅。

她又稱，社會回復平靜後，預期仍需要不少於半年時間回復平穩，亦預計不可能完全回復到過去水平，呼籲業主對零售商作出適當租金措施，並希望港人在聖誕節期間留港消費。

對於政府推出多輪的紓困措施，謝邱安儀指出，措施審批及落實過程需時，希望可以特事特辦盡快落實。

至於李嘉誠基金會「應急錢」派錢手續很快完成，她認為，政府及企業不同，因此不能作比較；而有政黨建議政府向市民發派1萬元現金或消費券，謝邱安儀期望政府適切運用公帑，配合適當機制，協助社會及各行業。