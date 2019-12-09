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零售業界料未來半年裁員5600人

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香港零售管理協會於10月29日至11月22日期間，進行了社會事件對零售業影響調查，調查結果顯示，零售公司虧損嚴重，預計可能出現裁員潮及結業潮，未來半年業界或裁員5600人，有7000間公司結業。

調查顯示，自6月起整體有97%零售公司錄得虧損，當中90%反映其虧損程度達中等以上，錄得嚴重虧損公司有57%。連鎖店情況同樣嚴峻，有86%連鎖店反映其虧損程度達中等以上，當中53%虧損達嚴重程度。

數據又顯示，有三成的回覆公司表示，如經營環境沒有改善，或得不到適切的支援，於未來6個月將會裁員，平均會裁減10%員工。按現時全港27萬零售員工推算，即未來6個月可能有超過5600名員工受裁減。

另外，有11%回覆公司表示將於6個月內採取「結束營業」措施，如以現時全港6.4萬間以營業執照計的零售機構，即未來將可能有7000間零售公司結業。部分公司表示，即使未到結業程度，但預期未來6個月將會減少店舖數目，16%中小企料減少50%店舖數目；49%的連鎖店表示將減少10%至20%的店舖數目。

四成公司認為足夠的減租幅度是50%。協會主席謝邱安儀呼籲，在未來日子，各持份者合力給予零售業支持，商舖業主按店舖不同的虧損程度，向其零售租戶提供不同的租金紓緩，共渡時艱。

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