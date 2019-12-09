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滙控公布多項管理層變動 推進下階段策略

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滙豐控股(00005)公布多項高級管理層變動，以推進集團下一階段的策略。

批發市場及信貸風險管理主管郭珮瑛(Pam Kaur)將獲委任為集團風險管理總監，下月1日起生效。執行董事繆思成(Marc Moses)將於本月31日退任董事及集團風險管理總監前協助交接，明年12月9日正式退任集團職務。

安思明(Samir Assaf)將退任環球銀行及資本市場行政總裁，明年3月1日起生效，並轉任企業及金融機構業務主席。環球資本市場主管Georges Elhedery及環球銀行主管Greg Guyett將出任環球銀行及資本市場聯席主管，直接向集團行政總裁滙報。兩者都將成為集團管理委員會成員。

麥廣宏(Andy Maguire)將於下月30日退任集團營運總監，明年6月9日其6個月通知期屆滿時正式離任。莊顯揚(John Hinshaw)將於明天(10日)加入集團成為候任集團營運總監。麥廣宏會協助交接其現行職責，直至莊顯揚於明年2月1日正式履任。莊顯揚將成為集團常務總監，向集團行政總裁滙報，並為集團管理委員會成員。

集團行政總裁祈耀年表示，感謝他們過去多年來對滙豐的卓越貢獻和忠誠服務。在他們各自的專業範疇，集團都擁有才能出眾的人士接任，期望在落實下一階段策略時，能夠與他們緊密合作。

下載港交所通告原文

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