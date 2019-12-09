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香港中華廠商聯合會舉辦的第54屆工展會，明日起至本月31日假維園舉行。該會副會長徐晉暉表示，今年參展商較去年少約100家至323家，並因為本港經濟不太健康，料今年銷售額跌兩至三成；而今年亦就突發情況預先演練，並與政府部門建立即時通報機制，以作特別安排，場內保安數目按年增一倍。

徐晉暉表示，今年有別以往，不設正式開幕典禮，故無邀請特首或政治人物作嘉賓，冀保持低調，但歡迎任何人士開幕後參與。

他指出，不少國家或地區對香港發出旅遊警示，料今年人流將較以往各屆少，以往內地旅客流佔整體逾一成，料今次內地客「未必會嚟」，廠商會計劃與往年一樣，在口岸安排巴士接送。

廠商會行政總裁楊立門表示，今年保安數目按年增1倍，入場前將檢查大型物件及隨身物品，以確保工展會順利進行；並設立即時通報機制，與參展商、康文署、運輸署及警方密切溝通，在特別情況下可能臨時關閉會場或撤離，並已就此演練過一次，但他強調，希望盡量靠場內工作人員處理突發情況，如果只是叫口號，不是張貼單張、橫額，又不影響他人，會方處忍讓態度，並先作口頭勸喻。

廠商會總經理李潔兒表示，消防處連日亦派員巡查，檢查及教導使用滅火筒，以及檢視攤位用料是否防火等。