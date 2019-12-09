熱門：

今日 17:06 時事脈搏 香港財經

廠商會料今年工展會銷售額跌兩三成

放大圖片

香港中華廠商聯合會舉辦的第54屆工展會，明日起至本月31日假維園舉行。該會副會長徐晉暉表示，今年參展商較去年少約100家至323家，並因為本港經濟不太健康，料今年銷售額跌兩至三成；而今年亦就突發情況預先演練，並與政府部門建立即時通報機制，以作特別安排，場內保安數目按年增一倍。

徐晉暉表示，今年有別以往，不設正式開幕典禮，故無邀請特首或政治人物作嘉賓，冀保持低調，但歡迎任何人士開幕後參與。

他指出，不少國家或地區對香港發出旅遊警示，料今年人流將較以往各屆少，以往內地旅客流佔整體逾一成，料今次內地客「未必會嚟」，廠商會計劃與往年一樣，在口岸安排巴士接送。

廠商會行政總裁楊立門表示，今年保安數目按年增1倍，入場前將檢查大型物件及隨身物品，以確保工展會順利進行；並設立即時通報機制，與參展商、康文署、運輸署及警方密切溝通，在特別情況下可能臨時關閉會場或撤離，並已就此演練過一次，但他強調，希望盡量靠場內工作人員處理突發情況，如果只是叫口號，不是張貼單張、橫額，又不影響他人，會方處忍讓態度，並先作口頭勸喻。

廠商會總經理李潔兒表示，消防處連日亦派員巡查，檢查及教導使用滅火筒，以及檢視攤位用料是否防火等。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads