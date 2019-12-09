香港財經

香港面對內外不明朗因素，金管局總裁余偉文出席由《信報》和新城財經台主辦的「香港經濟峰會2020」時表示，保持金融市場信心和運作穩定是金管局的首要工作，不時會有大鱷借機唱淡以至沽空香港金融市場，金管局有嚴格機制監察資金流動，亦與證監會等多個機構緊密溝通，所得資料和數據顯示，至今未有異常情況。

余偉文指出，如果市場大手拋售港元，港滙將會轉弱，但實際上港滙上月更轉強，主要受大型新股集資影響，撇除上述因素，港元亦未見變弱，即使走資，金管局都有能力和資源維持貨幣穩定。

近月多間大型機構在港發債和進行新股集資活動，余偉文稱，金融市場亦大致正常，可見準備工作有效，企業亦對香港保持信心。

不過，余偉文對經濟前景仍有一定擔憂，預期香港今年經濟增長或會是2009年以來最慢，面對地緣政治和中美貿易戰，明年情況亦不容樂觀。長遠而言，人口老化以至全球暖化等結構性問題亦為經濟前景造成挑戰。

他續稱，現時全球央行利率在偏低水平，低息環境或成為新常態，究竟各國的工具箱內的措施會否已經盡用，未來是否仍有板斧刺激經濟值得深思。

金融業界仍需繼續發展，余偉文認為，香港未來應繼續在兩個方面發展金融中心地位，一是捕捉內地金融市場開放機遇，另外亦要加大發展金融科技。

內地開放方面，香港一直為中外橋樑，亦為外資投資中國的首選地點，現時海外機構買內地債，有60%交易用債券通，而大灣區理財通將成兩地個人資金流通的突破，金管局會與各部門加緊溝通，希望政策能盡快落實。

金融科技亦要大力發展，金管局早前推出轉數快，至今已有390萬用戶登記，政府亦已推出用相關系統便利交水費等公用事業，各界未來要拓展商業應用。

有機遇亦會有挑戰，數碼應用將引來網絡安全等問題，金管局將會建立專業團隊，引入數碼專家以提升網絡監管的效能，希望金融科技可在營運效益和風險管理之間取得平衡。