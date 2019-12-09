香港財經

香港受內外不明朗因素困擾，財政司司長陳茂波出席由《信報》和新城財經台主辦的「香港經濟峰會2020」時稱，政府預期今年香港經濟會收縮1.3%，為2009年全球經濟收縮以來最差。但他強調，香港的核心優勢未變，應把握好自身強項，繼續向上發展，當中，創科為一大不可或缺的機遇。

陳茂波指出，港府近年力谷創科，支持行業發展金額超過1000億元，協助各行業升級轉型，而大灣區發展將推動資產管理、保險以至理財產品等進入下一台階，香港有能力繼續循創科行業進發。

大灣區雖未有細則出台，但陳茂波認為，中央政府已表明相關發展為國家戰略重點，而大灣區為香港帶來難能可貴的創新機遇，中港亦有共同研發計劃，香港應把握生物科技、人工智能、智慧城市和金融科技四大國家發展重點推進。

就美國近日簽定《香港人權及民主法案》，陳茂波表示，將對香港營運環境造成不明朗，而香港的社會事件、中美貿易戰和談判進程，均會左右法案如何使用，港府會密切留意美方何時及如何執行。

他又說，政府和各監管機構去年已判斷貿易戰是中長期事件，並推出多項措施包括擴大中小企融資擔保和提高股票融資按金要求，令經濟緩衝力提升，早前國際基金組織(IMF)亦表明香港有充裕抗震力，有助香港繼續以核心優勢發展。