香港財經 時事脈搏

李嘉誠基金會公布，10億元「應急錢」計劃在壓軸隨機抽簽後，已圓滿結束，最終發放總額為10.09億元，受惠的飲食業、零售業、旅遊業以及小販同業共逾2.8萬家。

會計師團隊在核實和檢視過程中，以其專業判斷，建議基金會把一些由人工智能系統否決的個案，納入為合資格申請者。因此，整項計劃最終發放總額為10.09億元。

基金會再次感謝在計劃中全程投入的專業合作夥伴：香港上海匯豐銀行、羅兵咸永道會計師事務所、胡關李羅律師事務所、Google Cloud 、生活易、WeLab及香港郵政。