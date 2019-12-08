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財經事務及庫務局局長劉怡翔發表網誌稱，上月兩度與年輕金融專才見面，討論近月香港經濟和社會所面對的挑戰。希望日後能夠推出更到位的政策，支持金融業界的發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

劉怡翔稱，討論主要圍繞兩個問題，包括導致一連串社會事件的原因，以及香港克服困難並往前走的方法。總體來說，參與者可謂是社會的縮影，有一半人認為香港當前的情況源於政治訴求，可是亦有一半人認為民生問題及社會深層次矛盾是主因之一。

他表示，綜觀金融行業，一連串的社會事件並沒有削弱香港在「一國兩制」下作為國際金融中心的地位。政府正從多方面推出與金融服務業相關的措施，包括優化上市平台、支持資產及財富管理業務，以及促進金融科技和綠色金融的發展，相信這些都會為年輕的金融專才帶來更多發展事業的機會，並確保香港作為亞洲領先金融樞紐的地位。

劉怡翔又提到，香港的價值建基於四方面的優勢，包括在香港營商的便利、完善的司法制度、作為聯繫內地與世界的角色，以及其他城市無法取代香港的客觀現實。然而，即使如此，社會必須回歸理性、恢復秩序，香港的金融中心才能持續繁榮安定地發展。他會繼續與業界不同的代表見面，虛心聆聽他們的意見，為香港恢復平靜出一分力。