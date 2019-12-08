香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌稱，為應對經濟進一步轉弱給中小企和市民帶來的壓力，上星期政府公布了新一輪的支援措施。自8月中開始，政府先後公布四輪紓困措施，合共金額達到250億元，尚未計及各公營機構響應政府呼籲推出的措施所涉及的金額。

對於有聲音指出，近月公布的多輪紓困措施，合起來已類似一份小型預算案，明年2月公布的《財政預算案》還可以有什麼嗎？陳茂波說，其實政府相關的工作一直在同步進行，並已舉行多場諮詢會，明天亦會開始收集市民的意見。歡迎大眾透過電郵、網頁等方式提出想法和建議。

面對經濟環境轉差和暴力事件未平息，估計特區政府本財政年度將出現赤字，將是15年以來的首次，但陳茂波相信仍在可負擔的範圍。至於這會是單1年的賬目見紅，抑或持續較長時間，還需要看社會事件的發展及外圍變化。但認為在經濟下行壓力仍大的時候，在財政可承擔的前提下，政府應採取擴張性財政政策，透過逆周期措施支撐經濟、減輕市民的痛感、穩住信心。因此，會保持甚至在能負擔範圍內增加政府開支，以及盡力為市民及企業緩減壓力。

香港目前正面對前所未見的巨大挑戰，過去半年的社會動盪，令不少公司，特別是中小企面臨巨大的經營壓力，也令一些市民收入驟減，帶來沉重的生活負擔和焦慮。無論誰是誰非，也不能漠視今次事件對經濟和社會造成的傷害，對市民生活造成的困擾與壓力。

他表示，當務之急是停止暴力，恢復社會秩序。還有兩個多星期便是聖誕節，是傳統的消費旺季，如果繼續默許暴力衝擊而導致市面慘淡，恐怕只會令更多企業倒閉及打工仔失業，政府如何投入公帑也難以填補這個缺口。整個社會要療傷，尋求復和與出路，但不能透過暴力脅迫，要放下鬥爭的心態、透過對話促進彼此的理解，以建設性態度共商共議，共謀出路，合力讓社會回復穩定，才能讓香港走出眼前的困局低谷。