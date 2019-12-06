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今日 18:22 香港財經

港交所就提升專業投資者債券制度諮詢意見

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港交所(00388)刊發諮詢文件，邀公眾就檢討及提升僅售予專業投資者的債務證券上市制度各項建議提出意見。

港交所上市主管戴林瀚表示，於2010年就僅售予專業投資者的債務證券上市制度諮詢市場意見後，有關制度沿用至今；希望再次就此制度徵詢市場意見，以確保市場繼續支持監管方針，並探究提升市場質素的措施。

諮詢文件提出的主要建議包括：發行人最低資產淨值的規定由1億元提高至10億元，以及增設最低發行金額1億元的規定等，回應諮詢文件的截止日期為明年2月7日。

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