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恒生委任高層管理人員

恒生銀行(00011)宣布，委任楊志良為恒生銀行風險監控總監及執行委員會成員，由明年1月1日起生效。

過去兩年，楊志良於恒生銀行擔任企業信貸及市場風險管理風控總監。他擁有豐富銀行經驗，包括涵蓋前線和中後勤營運，並特別專注於批發銀行風險、法規遵守和程序。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，很高興楊志良能繼續以他的經驗進一步提升恒生的整體風險管理策略。在這愈趨複雜的營商環境下，有信心他定可確保恒生能繼續秉持高水平的風險管理標準，這是恒生持續發展長遠策略的重要一環。

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