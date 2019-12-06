香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日下跌，報2.41411厘，較周四低0.01375厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.02786厘，較周四彈0.00429厘，終止連續四日跌勢；1星期拆息回落至1.3347厘；兩星期拆息下滑至1.52429厘；3個月拆息回升至2.34946厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.34875厘；1年期拆息走高至2.38518厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8288。