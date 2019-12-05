香港財經

證監會發表季度報告，2019至2020財政年度第二季(7月至9月)錄得虧損1.11億元，去年同期亦虧損1286.8萬元；收入3.78億元，按年下跌12.83%；支出4.89億元，增加9.55%。

截至9月底，持牌機構及人士和註冊機構的數目4.76萬，按年增加3.4%；其中，持牌機構的數目升7.2%至3048家。期內，審閱86宗新上市申請。

執法方面，證監會對持牌機構進行106次現場視察，以查核它們遵守相關監管規定的情況。期內，對6家持牌機構及9名代表採取紀律處分，涉及罰款超過1500萬元。