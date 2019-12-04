香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波今日宣布推出新一輪支援企業和就業措施。香港中華廠商聯合會對此表示歡迎，認為有關措施涵蓋範疇廣闊，有助紓緩各行各業及市民的經濟壓力。

廠商會會長吳宏斌認為，今次的支援紓困措施較前三輪更直接，更能發揮有效的應急作用，助中小企解困，即使當局已預告今年可能出現財政赤字，但仍繼續積極推出新措施，反映政府真正「急企業所急」；同時，希望立法會能盡快審議有關撥款和條例，讓措施早日落地。

廠商會指出，目前香港正遭受外部環境轉差、中美貿易摩擦持續、社會運動久未平息等不利因素的「多重夾擊」，導致本港正式陷入技術性衰退，旅遊、零售及餐飲業所承受的打擊尤其沉重，數據亦顯示這些行業的失業率正在攀升，反映他們的經營環境正急劇惡化。廠商會樂見是次的紓困措施能夠針對性紓解上述受影響行業，同時惠及勞工階層，包括透過僱員再培訓局的「特別。愛增值」計劃，優化及延長學員津貼，以支援受影響的市民，與市民共渡時艱。

新一輪經濟紓困措施涉及40億元，主要措施包括減免非住宅用戶75%的水費和排污費，並代繳75%電費，為期4個月；本年度的第四季商業用戶差餉，寬減上限亦由原來的1500元增加至5000元。另外，納稅人如有需要，可申請分期繳交2018/2019年度的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅而不收取附加費。