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今日 18:52 香港財經

總商會歡迎港府第四輪紓困措施

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財政司司長陳茂波表示，政府推出第四輪撐企業、保就業措施，總金額超過40億元。香港總商會歡迎港府公布的第四輪紓困措施，協助中小企業應對當前持續的示威活動和中美貿易戰。

總商會稱，紓困措施應可協助中小企業渡過短期難關。然而，除非社會盡快回復正常，否則企業生意和客戶只會一去不返。

總商會主席夏雅朗表示，上周發表的「商業前景調查」結果顯示，63%受訪企業認為修補社會撕裂和恢復法紀是最能有效扶助公司業務的措施。

他又稱，隨着本港經濟下行，動盪局面持續愈久，對社會和經濟的損害愈大。

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