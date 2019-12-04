香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR無升跌，報2.44881厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.19893厘，較周二低0.07595厘，連續第三日走低；1星期拆息回落至1.46941厘；兩星期拆息下滑至1.61161厘；3個月拆息回升至2.35161厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.35018厘；1年期拆息走高至2.38518厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8290。