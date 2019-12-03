香港財經

路透旗下IFR引述知情人士透露，提供包括人臉識別等人工智能解決方案的曠視科技，決定將其5至10億美元香港IPO計劃推遲至2020年。

曠視科技據報於11月21日尋求港交所上市委員會的上市許可，但被監管機構要求回答更多問題，才能繼續推進IPO。

知情人士稱，曠視科技正在努力回答有關問題，並決定今年不繼續進行上市計劃，指現已12月，公司通常避免在聖誕節假期進行交易。要說服投資者參與年終交易是很困難的，因為沒有人願意把其投資組合的收益冒險。

曠視科技發言人拒絕置評。