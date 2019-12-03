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海航控股申請44億貸款用於經營性支出



香港航空股東之一海航控股向國家開發銀行及7間內地銀行合共申請40億元人民幣(約44億港元)銀團貸款，貸款期限為3年，用於海航控股及下屬航空公司的經營支出。

赫斯基料明年資本支出逾32億加元



長和(00001)旗下加拿大赫斯基能源(Husky Energy)預期，2020年資本支出將為32億至34億加元，將定向用於推進勞埃德熱能項目組合，完成流花29-1項目，並在大西洋地區繼續West White Rose項目的建設。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26341點，較昨日恒指收市低水104點。

￭ ADR港股比例指數報26246點，較港低197點。

￭ 小米(01810)周一回購2242.4萬B類股，涉資約2億元。

￭ 星美(00198)全年轉蝕23.87億元。股份續停牌。

￭ 紫金(02899)以現金13.7億加元，收購哥倫比亞金礦項目股權。

￭ 萬邦投資(00158)預期全年錄大幅虧損，對上一年度盈利約22.99億元。

￭ 成實外教育(01565)獲控股股東於11月27日至12月2日期間，購入共1100萬股。

￭ 香港潮商(02322)按每股0.5元，配售最多4.4億股新股，淨籌2.14億元。

￭ 世紀金花(00162)遭主席持有92%股權的MCL悉售3.36億股持股，套現7136.81萬元。

￭ 樂嘉思(01867)遭控股股東減持約29%。

特朗普:中國希望達成貿易協議



美國總統特朗普向CNBC稱，中國希望達成貿易協議，將拭目以待，又說他日前簽署《香港人權與民主法案》對貿談無幫助。另外，白宮高級顧問Kellyanne Conway向記者表示，美中今年底前仍可能達成貿協，首階段協議已經在寫入文本。

特朗普:關稅令美收取大量資金



特朗普在Twitter貼文表示，即日起將恢復對巴西和阿根廷運往美國的所有鋼鐵和鋁產品加徵關稅。他另外稱，美國正在收取大量關稅稅款，其中部分發給受到中國針對的美國農民。

道指收市挫268點 科技股受壓



中美貿談前景未明朗，特朗普又另闢貿易戰線，加上美國經濟數據遜預期，美股道指高開58點便滑落，最終以緊貼全日低位下挫268點或0.96%，標指跌0.86%，納指回落1.12%。蘋果、Facebook、Alphabet、Netflix及亞馬遜都插近1%至逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國11月ISM製造業指數報48.1，低於預期。美國商務部10月建築支出跌0.8%，預期升0.4%；9月建築支出修正為降0.3%，前值升0.5%。

￭ 數據研究公司Adobe Analytics預期，美國「黑色星期一」網上銷售達94億美元，按年增18.9%。

￭ 美滙指數尾段跌0.45%，報97.84；日圓兌美元由6個月低位倒升，輕微穿109日圓。歐羅兌美元漲0.54%。

￭ 紐約期金收市跌0.2%，每盎斯報1469.2美元，盤中曾跌穿1460。

￭ 憧憬OPEC+本周開會或考慮進一步減產，紐約期油初段反彈2.7%，收市升1.4%；布蘭特期油漲0.7%。

￭ 拉加德：歐羅區經濟仍軟，但消費狀況非常好，歐央行將持續監控政策副作用。

￭ 英國股市收市跌0.82%；德國、法國、意大利和西班牙都回落逾2%。