香港財經

本港示威活動持續，進一步打擊零售業，10月零售額按年大跌24.3%，是有紀錄以來最大的單月按年跌幅，表現遜於市場預期，且連跌9個月。

政府統計處公布，10月零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，按年大跌24.3%，跌幅大市場預期的22.6%。9月零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌18.2%。

扣除價格變動後，10月零售業總銷貨數量的臨時估計按年大跌26.2%，跌幅較9月擴大。9月零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌20.3%。

今年首10月，零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌9%；零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌10%。

政府發言人表示，零售業銷售在10月持續大幅下滑，並錄得有記錄以來最大的單月按年跌幅，是由於本地社會事件涉及的暴力增加，嚴重打擊消費情緒，並對旅遊業及與消費相關的活動構成重大的干擾。

發言人指出，停止社會事件的暴力和恢復社會秩序，是為零售業復甦創造環境的關鍵。政府會密切留意相關情況，以及其對勞工市場和整體經濟的影響。

10月按年比，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值大跌42.9%；電器及其他未分類耐用消費品下跌16%；百貨公司貨品大跌31.1%；藥物及化妝品大跌33.5%；服裝下跌36.9%。