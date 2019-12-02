香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，但與樓按相關的1個月拆息則錄得五連升。

據財資市場公會網頁顯示，1個月拆息升至2.5291厘，較上周五報2.1861厘，升0.3429厘。

港元隔夜拆息則回落至1.6204厘，較上周五下跌0.602厘；1星期拆息回落至1.7736厘；兩星期拆息降至1.8346厘；3個月拆息略降至2.3505厘。

長息方面，半年期拆息報2.3476厘；1年期拆息報2.3837厘。

港滙方面，截至中午12時24分，港元兌美元報7.829。