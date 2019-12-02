香港財經

政府經濟顧問歐錫熊表示，明年本港經濟前景仍相當不明朗，主要經濟體增長進一步放慢，影響本港出口表現，中美貿易談判對部分議題存有分歧，經貿關係仍有波動。

歐錫熊又指，外圍經濟情況對香港經濟影響大，內地經濟有下行壓力，但仍保持基本平穩。若中美短期達成首階段協議，將支持內地及環球經濟表現。

然而，他認為，若本地示威活動持續，消費及旅遊相關行業經營環境將會雪上加霜，進一步削弱外國投資者及本港市民對香港經濟的信心，令勞工市場面對更大壓力。本地8至10月失業率上升至3.1%，短期仍有很大上升壓力。

他說，政府已下調2019年香港經濟預測至收縮1.3%，是2009年以來首次全年倒退，而市場預測明年香港經濟表現，由下跌0.7%至增長1.7%，通脹率介乎1.8至2.6%。

歐錫熊說，近期通脹上升，是由於豬肉價格急升，相信活豬供應需時回復至正常水平，若短期豬肉價格仍上揚，明年初通脹將繼續略為高企，全年通脹前景亦要視乎經濟表現、本地成本壓力、進口來源地通脹情況及國際商品價格等。

另外，本港住宅市場近月表現偏軟，物業買賣活動減少，6至10月住宅價格下跌5%。歐錫熊稱，按目前樓價水平計算，市民置業負擔仍然很重，第三季置業負擔指數達73%，顯着高於過去20年的44%平均水平。不過，未來3至4年供應量處於較高水平，達到9.3萬個，而今年至2024年的私樓落成量平均每年增至1.88萬個。