香港財經 時事脈搏

李嘉誠基金會表示，感謝社會各界支持，其10億元「應急錢」計劃得以按主席李嘉誠囑託，在60天時間內完成向飲食業、零售業、旅遊業，以及固定／流動小販同業的成功申請者，提供合共9億元的資助。

餘額約1億元安排如下：第一、二期合資格但未獲得資助的餐廳及零售店舖申請者將進行電腦隨機抽簽，不用再提交申請便可獲3萬元資助；結果將通過短訊發放。

第三期應急錢共收到1585宗持牌中小型旅行社申請，4942宗持牌小販同業申請，所有合資格申請者都能獲得資助。感謝港九新界販商社團聯合會奔走幫忙業界有需要人士登記申請。

10億元「應急錢」計劃將於壓軸隨機抽簽後，圓滿結束，三期共收到逾4.3萬宗申請，預計整項計劃最終有約2.7萬家中小企及小販經營者受惠，資助率為62%。所有「應急錢」資助會在本月中前分批送到成功申請者手中。

基金會非常感恩為市民服務，「應急錢」計劃由構思、落實到發放資助，僅用不足兩個月的時間，並得到市民很大的支持和迴響。向全程投入的專業合作夥伴：香港上海滙豐銀行、羅兵咸永道會計師事務所、胡關李羅律師事務所、Google Cloud 、生活易、WeLab及香港郵政，致以最由衷的謝意。

李嘉誠特別感謝這周向他發放大量祝福及送上美味食品的飲食業界朋友，每點心意皆上心頭。中小企業家一直靠自己艱苦奮鬥創業，心堅石穿，雨過有時，天晴有時，大家不要放棄，一起加油共建未來。