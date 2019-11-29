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華府擬圍堵海外企業向華為供貨



路透報道，美國政府計劃收緊對中國電訊設備商華為的產品供應限制，將阻止外國企業向華為提供貨品。另外，中國駐加拿大大使叢培武周四探訪華為副董事長孟晚舟，促加方「糾正錯誤」及釋放孟晚舟。

憂油國無法達成減產協議 紐油挫逾5%



市場擔心產油國下周開會或無法達成延長減產協議，紐約期油收市跌5.1%，每桶報55.17美元；布蘭特期油收市挫2.3%。

道指收市挫逾百點 紐油低收超過半成



美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，中美關係再度緊張，股市情緒受困擾，美股周五半日市低開，三大指數轉輾以接近盤中低位收市，道指下滑112點或0.40%，標指回落0.38%，納指跌0.39%。陶氏挫1.64%，家得寶回吐1.05%。埃克森美孚與雪佛龍都倒退0.7%；Caterpillar下滑0.66%，波音挫0.49%。

沙地阿美IPO認購額達443億美元



沙地阿美(Saudi Aramco)IPO管理人之一Samba Capital稱，迄今已從機構和散戶投資者獲得總計1660億里亞爾(約443億美元)的認購，相當於計劃發售1.5%股份超額認購1.7倍。

外圍焦點簡訊

￭ ICE美滙指數先升後跌，尾段回落0.11%，報98.27。美元兌日圓挫0.10%；歐羅兌美元上揚0.11%，英鎊抽高0.18%。

￭ 紐約2月期金收市升0.5%，每盎斯報1460.8美元。

￭ 歐盟統計局：歐羅區11月消費物價調和指數(HICP)初值按年升1%，高於預期。

￭ 德國戴姆勒(Daimler)未來三年全球將栽員至少1萬人。

￭ 英國股市收跌0.94%；德國回吐0.07%；法國倒退0.13%。

平保壹賬通傳考慮下周啟動美IPO



外電消息稱，中國平安(02318)的聯營公司金融壹賬通，正考慮為擬議中下周的美國IPO啟動路演。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報26375點，高水29點。

￭ ADR港股比例指數報26304點，較港低41點。

￭ 林鄭月娥率團到泰國，簽訂加強兩地經濟關係的諒解備忘錄。

￭ 小米(01810)以每股8.79元至9元，回購4482.8萬B類股份，涉資約4億元。內地傳媒報道，雷軍不再擔任小米中國區總裁，由盧偉冰輪任。

￭ 中國資源交通(00269)中期虧損5.46億元，不派中期息。

￭ 中國天然氣(00931)中期虧損6520.8萬元，不派中期息。

￭ 德祥地產(00199)中期虧損5.21億元，派中期息3仙。集團以代價1.46億元收購上海一間酒店部分權益。

￭ 東英金融(01140)截至9月底6個月轉賺2.66億元，不派中期息。

￭ UTS Marketing(06113)議決派特別股息5仙。