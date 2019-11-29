即巿股評 港股直擊 香港財經

筆者於周四清晨出發前往福岡，還未登機便收到美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》消息，原先預料港股或會下挫300點至400點，然而恒指在低開不足200點情況下抽升，埋單僅跌60點，是市場早已預料有關法案定必通過，因此相關因素早已反映，還是因為期指結算而故意托價，相信今日開始會有較明朗方案。

單從技術分析來看，港股於12月似乎會在26500點至27500點這1000點波幅區間上落，待指數與滙聚均線融合後，向上突破的機會較大。因此，筆者仍然相信，以槓桿形式炒大價股屬上策。若然始終對大價股無興趣，收緊些少注碼炒二線實力股亦無妨，包括較少朋友留意但近日股價從低位抽升的中國東方(00581)。

鋼材價格相當硬淨

今年首10個月，內地粗鋼表觀消費量按年增長8%至7.82億噸，市場分析預期，今年內地鋼材需求龐大，估計粗鋼表觀消費量可較去年同期上升6%或以上。除了消費需求增加之外，鋼價亦有上升跡象，截至11月22日一週，內地螺紋鋼(HRB400)每噸按週上升192元人民幣，至4167元人民幣；高線(HPB300)每噸按週上升166元人民幣，至4254元人民幣。

鋼鐵股向來炒開馬鋼(00323)及鞍鋼(00347)，貪其成交相當活躍，業績有多年紀錄造假機會極低。本周一受內地鋼鐵限產政策刺激，加上商品房銷售面積加快，帶動螺紋鋼價格進一步向上，刺激鋼材股抽高。當日馬鋼及鞍鋼股價分別抽升2%及2.6%，然而上述提及的中國東方則彈升9.4%。

中國東方主要從事產銷鋼鐵產品、鐵礦石貿易及房地產業務，產品包括H型鋼、帶鋼、鐵礦石、螺紋鋼、鋼板樁、冷軋板與鍍鋅板及鋼坯，當中以首三者佔總收入比例最高，分別為29.2%、23%及20.4%。截至今年6月底止，中國東方收入按年減少1.9%至210.5億元人民幣，純利下降43.7%至16.7億元人民幣，每股盈利0.45元人民幣。

三底穩固向上突破

以中國東方昨日收報3.16元計，現價相對今年預測市盈率僅3.2倍。集團今年上半年共派息0.15元人民幣，假設下半年每股派息與上半年相若，全年每股派息達0.337港元，預測股息率高約10.7厘，可說估值低企息率高。不得不提的是，中國東方大股東為最球最大鋼鐵公司ArcelorMittal(阿塞洛米塔爾)，持股量達37%，第二大股東Wellbeing Holdings則持有34%，兩者持股量已達71%，貨源相對集中。

技術上，中國東方今年高位見於5月25日的5.34元，至今年9月5日、10月3日及11月4日在2.62元打下三底，近日於成交配合下從谷底回升，擺脫10天、20天及50天線，惟短線升勢過急，投資者可待其回調至3元水平吸納，整固後有望二度抽升，首個目標價上望3.75元。如能升穿並企穩，第二個目標價劍指4元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產