香港財經

外電引述消息人士報道，澳洲牛肉供應商Kilcoy Global Foods，準備在香港公開招股(IPO)，集資規模3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。

該公司由厚生投資持有，後者的主要股東為新希望集團。消息人士指出，由於商議只在初步階段，集資詳情有可能改變。厚生投資及Kilcoy Global Foods未有作出回應。

該公司總部位於澳洲昆士蘭，在澳洲、中國及美國均有業務。其中，澳洲分部僱用逾1200人，每日處理1200頭牛。