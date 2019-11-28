外電引述消息人士報道，澳洲牛肉供應商Kilcoy Global Foods，準備在香港公開招股(IPO)，集資規模3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。
該公司由厚生投資持有，後者的主要股東為新希望集團。消息人士指出，由於商議只在初步階段，集資詳情有可能改變。厚生投資及Kilcoy Global Foods未有作出回應。
該公司總部位於澳洲昆士蘭，在澳洲、中國及美國均有業務。其中，澳洲分部僱用逾1200人，每日處理1200頭牛。
今日 18:24 香港財經
外電引述消息人士報道，澳洲牛肉供應商Kilcoy Global Foods，準備在香港公開招股(IPO)，集資規模3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。
該公司由厚生投資持有，後者的主要股東為新希望集團。消息人士指出，由於商議只在初步階段，集資詳情有可能改變。厚生投資及Kilcoy Global Foods未有作出回應。
該公司總部位於澳洲昆士蘭，在澳洲、中國及美國均有業務。其中，澳洲分部僱用逾1200人，每日處理1200頭牛。
|下一篇：
|先施:明年不會與TVB續廣告合約
|上一篇：
|總商會:美簽人權法案損國際商界對港信心