香港財經

jobsDB公布最新《招聘、薪酬及福利調查報告》，結果發現明年打工仔平均加薪幅度預計僅得2.7%，加薪幅度最高的行業為電訊(5%)、電子商務(4.8%)及醫療/製藥 (4.1%)。

該調查於今年9月訪問本港356家商業機構。近一半的受訪企業對未來就業市場採取較悲觀的態度，認為明年首季的就業市場將較目前淡靜。

此外，計劃在下一年度首季增加人手的企業百分比，由去年同項調查所得的38%下滑到24%；打算凍結招聘的百分比由24%攀升至35%；而減少人手的百分比則由3%上升到7%。

對表示會增聘人手的企業來說，最渴求的工種人才包括行政與人力資源(29%)、會計(28%)、市場營銷和品牌(16%)、公司銷售與業務發展(13%)。它們聘請新員工的主要原因包括支持公司業務發展(69%)、填補離職員工的空缺(44%)，以及有新加職務或新技能需要(39%)。

jobsDB香港區行政總裁仇崑石表示，現時香港的社會和市場環境實在難以預測，部分主要行業亦已受到負面影響，幸而市場仍增加招聘個別工種。不過，求職者或多或少憂慮在不明朗的市場環境下轉工會有風險，因此僱主在與求職者溝通時應提供明確的資訊，例如晉升機會、企業文化及公司理念等，從而增加求職者對招聘企業的信心。