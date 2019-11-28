香港財經

香港持續近6個月的政治動盪，有店舖結業，旅客減少，令本地經濟陷入衰退。香港金管局副總裁李達志接受外電訪問時表示，本港未有出現大規模走資，本地銀行發布的利潤仍然強勁，局方正觀察是否需要對經濟採取更多措施。

他指出，聯繫滙率制度已證明可以挺過香港的不同周期和不同挑戰時期，其好處顯而易見，市民和國際投資者對有關制度的信心非常強，認為不需要改變制度。

對於美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，他表示，對金融市場不是個好消息，並將加劇中美的緊張關係。