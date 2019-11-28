港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第三日走高，並升穿2.15厘水平，報2.15101厘，較周三高0.05619厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.10643厘厘；1星期拆息回升至2.31607厘；兩星期拆息上揚至2.18554厘；3個月拆息升至2.35607厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.34911厘；1年期拆息回落至2.35607厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8288。
今日 11:35 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第三日走高，並升穿2.15厘水平，報2.15101厘，較周三高0.05619厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.10643厘厘；1星期拆息回升至2.31607厘；兩星期拆息上揚至2.18554厘；3個月拆息升至2.35607厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.34911厘；1年期拆息回落至2.35607厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8288。
|下一篇：
|【異動股】中航信息曾飆逾6% 大和重申睇好望24元
|上一篇：
|荃灣何傳耀校外數十學生築人鏈