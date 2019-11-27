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聯儲局褐皮書:美國經濟保持溫和擴張



聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告，稱美國經濟在10月至11月中保持「溫和擴張」步伐，前景普遍保持正面。外界解讀認為，儲局對經濟前景的評語較前一份報告正面。

美股續創新高 納指收市漲0.66%



投資者續對中美達成首階段貿易協議有憧憬，美股三大指數在科技股帶動下，齊創即市新高及收市新高。道指反覆最多升53點，收市漲42點或0.15%；標指上揚0.42%；納指升0.66%。蘋果、Facebook、Netflix與亞馬遜都攀升逾1%；波音旗下777X飛機在9月初的測試中，據報機身裂開，股價下滑1.48%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國第三季GDP增長經修訂後上調至2.1%，仍較第一季低1個百分點。10月個人消費開支升0.3%，符預期；個人消費PCE按年升1.3%，核心PCE增1.6%。耐用品訂單10月反彈0.6%，不計國防設備訂單僅升0.1%，不計飛機的非國防資本財升1.2%。NAR 10月待完成房屋交易按月跌1.7%，按年計多4.4%。首次申領失業救濟人數上周減少1.5萬人，報21.3萬人，較預期少。

￭ 美國股市周四因感恩節休市，周五只有半日市。

￭ 達拉斯聯儲總裁卡普蘭：對以長於12個月的平均通脹作聯儲局指標的建議持開放態度。

￭ 美滙指數尾段升0.15%，報98.4；美元兌日圓上揚0.46%，兌歐羅漲0.18%。

￭ 紐約期金收市回落0.4%，每盎斯報1460.8美元。

￭ 布蘭特期油收市跌0.3%，每桶報64.06美元；紐約期油跌0.5%。

￭ 英國YouGov民調據報指保守黨有望在下月國會選舉贏得過半數議席。

￭ 英國股市收升0.36%；德國進賬0.38%；法國回吐0.05%。

￭ 李克強主持召開國務院常務會議，明年將公布國家層面行政許可事項清單。

李嘉誠:已經習慣莫須有的指摘

長和系創辦人李嘉誠最近幾年屢遭批評，6月初以來示威活動席捲香港期間更備受指摘，李嘉誠書面回覆路透的提問時表示，對那些莫須有的指摘，他已經習慣了。對於「一國兩制」，李嘉誠發言人稱，總有意見分歧，但一路走來也還不錯。

新地:擬邀其他投資者參與高鐵站項目



新地(00016)以422.32億元中標高鐵香港段西九龍總站上蓋商業地，打破官地紀錄。總樓面面積約316.46萬方呎，每平方呎樓面地價約13345元。主席兼董事總經理郭炳聯強調，新地對香港前景一直充滿信心。新地在公告稱，有意邀請其他長線策略投資者參與該土地發展。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27017點，較昨日恒指收市高水63點。

￭ ADR港股比例指數報26965點，較港高10點。

￭ 阿里影業(01060)中期虧損3.9億元人民幣，不派中期息。

￭ 其士國際(00025)中期盈利按年升1.14倍，中期息20仙。

￭ 永義國際(01218)中期虧損1.71億元，不派中期息。

￭ 中國互聯網投資(00810)以每股0.105元配售新股，集資淨額1596萬元。

￭ 高院上訴庭周三延長暫緩執行令，暫時不會頒布政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》無效，直至下月10日。