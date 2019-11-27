香港財經

香港總商會進行的年度「商業前景問卷調查」結果顯示，連月的示威活動及中美貿易戰將在2020年繼續影響企業業績，業界預計未來12個月前景黯淡。

近半(49%)受訪企業表示，與去年同期相比，在今年首10個月的營業額錄得跌幅，37%的受訪者預期未來12個月營業額持續下跌，有34%認為會維持穩定，只有13%預料營業額會增加。

示威活動和貿易戰是影響受訪公司業務的兩大因素，其次為中國經濟放緩。67%的受訪企業表示，本地示威活動為影響公司業務非常重要(40%)或重要(27%)的因素，有61%則指貿易戰。

總商會主席夏雅朗表示，企業飽受內外動盪局勢困擾，僱員亦受牽連。社會回復常態，修補撕裂，對推動香港復甦至關重要。區議會選舉結果反映，市民希望透過對話解決香港當前困局，而總商會亦期望這個過程能盡快展開。

當被問到哪些措施可有效扶助公司業務，他稱，63%受訪者表示修補社會撕裂及恢復法治和秩序為最重要措施，19%則選擇稅務寬減和費用補貼，只有4%認為應增加中小企信貸擔保。

總商會總裁袁莎妮表示，調查是在11月初進行，當時還未出現11月中破壞和暴力升級的情況，因此企業所受的衝擊大有可能比其調查所得的結果更為嚴重。