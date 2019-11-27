香港財經

道富環球投資管理亞太區投資部主管安奇雲(Kevin Anderson)預期，中美會達成首階段貿易協議，因貿易戰已導致兩國製造業下行。

展望明年，道富料全球經濟增長將接近歷史平均水平，因此仍看好部分風險資產。安奇雲解釋，央行政策將利好股票走勢，但基本因素與回報脫節，導致股票估值不斷升高，加上貿易風險，因此維持對股票的防守性配置策略。

安奇雲看好北美股票走勢，直言美股估值略高，但當地企業料取得不俗盈利。內地方面，基於經濟放緩及貿易因素，對A股持「中性」看法，看好內地與消費、保險及醫療相關的股票。

談到港股，他指本港是一個非常開放的市場，極受貿易形勢影響。他續指，港股估值便宜，倘消費及旅遊業明年改善，將成為港股後市催化劑。他看好本港地產股，指受政府對首置客放寬按揭成數政策支持，但基於淨息差收窄壓力，故較看淡本地銀行業。另外，他認為昨日阿里巴巴(09988)成功上市，反映投資者對本港股市仍具信心。

對於整體新興市場，道富建議減持新興市場及亞太區股票，指新興市場盈利增長遜預期，且受貿易局勢及其他結構性問題困擾。該行預期，新興市場下半年略有好轉，未來12個月每股盈利預期增長會有改善跡象，尤其是最新幾個月受創的貿易相關行業。不過，新興市場股市須待基準指數範圍擴大帶動資金流入，以及貿易局勢紓緩等利好因素出現，方會上揚。