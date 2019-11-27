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騰訊(00700)與遊戲直播平台觸手達成官方合作，觸手獲得騰訊全數遊戲的衍生內容授權，成為首家透過授權協議與騰訊達成相關合作的直播平台。

是次合作內容是基於騰訊遊戲的遊戲整體畫面生產、製作，主要內容不脫離遊戲整體畫面的直播、視頻和圖文內容。雙方亦會聯手研發基於騰訊遊戲畫面的廣告產品。

觸手是中國首家主攻手機遊戲的直播平台，流動遊戲直播屬其主要業務。市場估計，是次夥拍騰訊遊戲，有助建立遊戲衍生內容授權體系及行業規範等，亦可望推動遊戲衍生內容版權規範化。