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首控集團(01269)暴瀉75%後，早上11時12分停牌，待公布內幕消息。

首控集團今早最多暴跌78%，低見0.395元，停牌前報0.45元，下挫75.28%，成交2.98億元。

其持股13.2%的成實外教育(01565)今早亦一度暴跌77.57%，低見0.48元，其後跌幅收窄，半日收報1.45元，下挫32.24%，成交7.88億元。



獨立股評人David Webb去年10月曾公布「新謎網」名單，列出26隻不能持有的港股，當中首控集團、成實外教育榜上有名。