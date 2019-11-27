強積金顧問公司駿隆表示，截至本月19日，11月強積金平均回報0.98%。月內，強積金每人平均賺2088元。
今年初至今，駿隆強積金綜合指數回報10.14%，每人平均賺19363元。
11月，三大主要指數中，股票基金指數升1.54%；混合資產基金指數升1.05%；固定收益基金指數則微跌0.07%。
今年初至今，股票基金指數回報12.69%；混合資產基金指數回報12.37%；固定收益基金指數回報1.96%。
駿隆表示，市場預料中美能達首階段協議，令氣氛改善，帶動整體及股票基金表現良好。
今日 11:36 香港財經
強積金顧問公司駿隆表示，截至本月19日，11月強積金平均回報0.98%。月內，強積金每人平均賺2088元。
今年初至今，駿隆強積金綜合指數回報10.14%，每人平均賺19363元。
11月，三大主要指數中，股票基金指數升1.54%；混合資產基金指數升1.05%；固定收益基金指數則微跌0.07%。
今年初至今，股票基金指數回報12.69%；混合資產基金指數回報12.37%；固定收益基金指數回報1.96%。
駿隆表示，市場預料中美能達首階段協議，令氣氛改善，帶動整體及股票基金表現良好。
|下一篇：
|吉布提暴雨成災 日派自衞隊馳援
|上一篇：
|1個月HIBOR升穿2厘 兩連漲