香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，並升穿2厘水平，報2.09482厘，較周二高0.1025厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.86536厘，較周二彈0.27厘；1星期拆息回升至2.31536厘；兩星期拆息上揚至2.1175厘；3個月拆息走高至2.34786厘。

長息方面，半年期拆息升至2.35054厘；1年期拆息彈至2.35714厘。

港滙方面，截至上午11時19分，港元兌美元報7.8286。