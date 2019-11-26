香港財經 港股直擊

辰林教育(01593)明日起招股，每股招股價介乎2.2元至3.52元，發售2.5億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額5.5億至8.8億元。

一手2000股，入場費7110.94元。

該公司引入5名基石投資者，合共認購2.06億元股份。上市集資所得35%用於興建、翻新及提升校園設施及基礎建設；30%用於償還銀行貸款；25%用於收購民辦高等教育機構，或民辦職業學校；10%用作一般營運資金。

股份將於明日(27日)，12月2日截止認購，12月13日掛牌。