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今日 16:39 香港財經

港10月出口下跌9.2% 連跌12個月

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本港出口連跌12個月，10月出口按年下跌9.2%，跌幅大過市場預期的8.4%；進口連跌11個月，10月跌11.5%，跌幅亦大過市場預期的10.6%。

政府統計處公布，繼9月出口按年下跌7.3%後，10月份商品整體出口貨值為3485億元，按年下跌9.2%。同時，繼9月份進口按年下跌10.3%後，10月份商品進口貨值為3791億元，按年下跌11.5%。10月份錄得有形貿易逆差306億元，相等於商品進口貨值的8.1%。

政府發言人表示，受環球需求疲弱及中美貿易摩擦繼續的打擊，10月份商品出口貨值按年下跌速度進一步加快。輸往許多主要市場的出口錄得明顯跌幅。

展望未來，發言人稱，在環球經濟偏軟和美國貿易政策帶來的不明朗因素繼續壓抑外部需求的情況下，香港的商品出口表現短期內料會維持疲弱。政府會密切留意有關情況。

10月輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是韓國下跌14.5%、日本下跌10.1%、中國內地下跌7.3%。另一方面，輸往台灣和新加坡的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升16.8%和4.5%。

今年首10個月，商品整體出口貨值按年下跌5.1%；商品進口貨值下跌7%。首10個月錄得有形貿易逆差3,675億元，相等於商品進口貨值的10.1%。

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