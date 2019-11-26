港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續7日的跌勢，報1.99232厘，較周一高0.02518厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.59536厘，較周一彈0.04881厘；1星期拆息回升至2.03786厘；兩星期拆息上揚1.97571厘；3個月拆息則回落至2.32036厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.32286厘；1年期拆息下滑至2.35357厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8268。
今日 11:42 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續7日的跌勢，報1.99232厘，較周一高0.02518厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.59536厘，較周一彈0.04881厘；1星期拆息回升至2.03786厘；兩星期拆息上揚1.97571厘；3個月拆息則回落至2.32036厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.32286厘；1年期拆息下滑至2.35357厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8268。
|下一篇：
|中國擬發行60億美元主權債
|上一篇：
|滬指半日靠穩 深成指升20點