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今日 15:46 香港財經

友邦下調10隻強積金基金收費

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友邦香港宣布，自12月1日起下調旗下10隻強積金基金管理費，減幅一律0.2個百分點。減費涵蓋動態資產配置基金、股票基金及人生階段基金等不同基金類別。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，強積金是市民退休儲備的重要基礎，友邦一直有為成員提供基金管理費回扣優惠，助他們建立退休儲備。今次調低多項強積金基金收費，涵蓋的基金類別廣泛，旨在讓更多成員受惠。

劉家怡表示，友邦會繼續以成員利益為最大前題，提供具優越價值的多元化產品及服務，助成員實現理想退休生活目標。

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