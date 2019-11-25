香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第七日走低，並失守2厘水平，報1.96714厘，較上周五低0.14816厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.54655厘，較上周五跌0.21345厘；1星期拆息回落至1.85054厘；兩星期拆息下滑至1.90518厘；3個月拆息回落至2.34554厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.34571厘；1年期拆息回落至2.375厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8248。