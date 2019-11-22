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【國際早班車】特朗普:支持香港 冀達成貿協

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特朗普:支持香港 冀達成貿易協議

美國總統特朗普接受美媒訪問時稱，有「非常好的機會」與中國接近達成貿易協議，強調他支持香港，但也希望達成貿協；又說如果不是他，香港早就在14分鐘內被解放軍摧毀，並會有數千人被殺。

中美為貿協打氣 道指收市漲逾百點

習近平稱希望與美國達成平等的首階段貿易協議，特朗普則稱與中國「非常接近」達成協議，但表明協議不會是對等，兩國元首先後展示積極態度，美股道指一度漲132點，收市仍升109點或0.39%；標指及納指一度倒跌，收市分別回升0.22%及0.16%。輝瑞股價抽高1.56%，英特爾回吐1.05%。

美國FCC以5比0票 通過禁華為中興納政府資助

美國聯邦通訊委員會(FCC)以5比0票通過表決，認定華為及中興(00763)對美國構成國家安全風險，禁止美國郊區電訊營運商動用總值85億美元的政府援助，向華為和中興購買電訊設備。

人行加大監管防控力度 打擊虛擬貨幣交易

人民銀行上海總部表示，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，將加大監管防控力度，打擊炒賣。比特幣價格一度跌穿7000美元，創六個月新低，跌幅約一成。

外圍焦點簡訊

￭ 美國11月密歇根大學消費者信心指數終值升至96.8，高於預期及10月終值95.5；Markit製造業PMI初值升至52.2，勝預期及10月終值51.3。
￭ 美滙指數尾段升0.27%，報98.26；英國11月綜合採購經理指數跌至3年半新低，英鎊兌美元挫0.59%，歐羅亦跌0.34%。
￭ 紐約期金一度升0.66%，收市持平，每盎斯報1463.6美元。
￭ 紐約期油收市挫1.4%，每桶報57.77美元；布蘭特期油跌0.90%。
￭ 英國股市收市升1.22%；德國攀高0.20%；法國進賬0.20%。
￭ 習近平:實現中華民族偉大復興的中國夢，絕不是霸權夢，亦沒有準備去取代誰。
￭ 李克強：中國不會搞競爭性貨幣貶值。

政府研究指160公頃棕地發展潛力較高

政府向立法會提交文件，交代新界棕地使用及作業現況研究結果，指零散分布各處的棕地當中，有160公頃發展潛力較高。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26565點，較昨日恒指收市低水30點。
￭ ADR港股比例指數報26571點，較港收市低24點。
￭ 中原地產10大屋苑周末和周日錄435個預約睇樓，按周上升8.8%。
￭ 越秀地產(00123)以總代價13.53億元人民幣，出售佛山南海項目。
￭ 東陽光藥(01558)股東擬將所持內資股，全部申請轉為H股，轉換股份佔總股本約50.4%。
￭ 比亞迪(01211)董事會同意發行不超過100億元人民幣公司債券。
￭ 保華集團(00498)中期轉虧損2.05億元，不派中期息。

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