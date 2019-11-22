港股直擊 香港財經 即巿股評

獨立會計研究機構GMT Research發表報告，狙擊上市僅七個交易日的中國飛鶴(06186)。飛鶴開市前宣布停牌。

GMT表示，中國飛鶴收入增長強勁，盈利能力為全球之首，且手頭有大量現金，自由現金流入已累積約60億元人民幣現金，相當於營業收入51%左右，惟過去5年中未曾派息，是典型欺詐特徵，懷疑集團現金受困，或偽造部分現金。

該機構指出，中國飛鶴2013年獲私有化後，從公眾視野消失，直到最近來港上市，短短幾年間變身成為高端奶粉龍頭，市場份額達25%，營業收入增速和高利潤表現出色，相比同業，2018財政年度運營利潤率為26%、生產資產回報率為165%，屬市場前列。

GMT認為，中國飛鶴不一定存在虛假收入，但無法找到令人信服的理由來解釋集團快速轉型。當中2016至2018財政年度，收入增長兩倍，稅前盈利增長五倍多，當中高端產品Astrobaby銷售高速增長，短短兩年內增長七倍。

該機構提到，市場對飛鶴IPO估值約為2020財政年度12倍預測市盈率，與本港上同業大致相同，不過該機構認為17倍預測市盈率更為現實，考慮到飛鶴的增長，估值並不太貴，但即使其利潤是真實存在，也質疑其業績可持續性。

該機構質疑，中國飛鶴香港IPO籌集資金用於還債也值得懷疑，建議投資者進行迴避。