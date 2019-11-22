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劉鶴對中美達成首階段貿協「審慎樂觀」



國務院副總理劉鶴據報周三在北京出席晚宴期間稱，對中美能達成首階段貿易協議「審慎樂觀」，又邀請美方官員來華磋商。《南華早報》消息稱，若中美難以在12月15日前達成協議，美國可能至少會推遲原定12月15日生效的新關稅。

耶倫:美國經濟極佳 衰退憂慮非無因



聯儲局前主席耶倫稱，美國經濟處於極佳狀態，但主要風險仍存在，有很好理據質疑經濟或陷衰退。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里表示，數據反映商界減少投資，反映經濟前景存隱憂。

道指收市挫54點 與標指「三連跌」



美股周四反覆偏淡，道指曾跌112點，收市仍挫54點或0.20%；標指跌0.16%，與道指同告連跌3日，納指回落0.24%。波音股價下滑1.21%，寶潔跌1.59%；油股埃克森美孚則抽高2.41%。

李克強:明年繼續實施積極財政政策



總理李克強在北京參與商界對話時稱，今年中國經濟面臨的下行壓力加大，但仍能實現年初確定的主要目標任務，中央將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申領失業救濟人數按周維持22.7萬人，為5個月來最高，多過預期，前周數字上修2000人。10月領先經濟指標跌0.1%，符預期。全美房地產協會(NAR)10月經調整二手樓銷售按月增1.9%，以年率計少於預期。

￭ 美國總統特朗普稱，已要求蘋果行政總裁庫克研發5G電訊基礎設備。

￭ Gap第三季盈利1.4億美元，每股經調整賺53美仙，勝預期，市後股價升1%。

￭ 美滙指數早段跌0.21%，尾段倒升0.04%至97.98。日圓兌美元一度漲0.3%，美市尾段僅持平。

￭ 紐約期金收市跌0.7%，每盎斯報1463.6美元。

￭ 美國庫欣上周庫存減少230萬桶，紐約期油收漲2.8%，布蘭特期油升2.5%。

￭ 英股收挫0.33%，德股和法股分別跌0.16%和0.22%。

本地焦點簡訊



￭ 夜市期指收報26531點，較昨日恒指收市高水64點。

￭ ADR港股比例指數報26491點，較港高25點。

￭ 台灣富邦金控旗下富邦人壽購入880萬股阿里巴巴，涉資約15.6億元。

￭ 宏安地產(01243)中期盈利按年增長5.28%，不派中期息。