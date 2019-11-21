香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第五日走低，並跌穿2.4厘水平，報2.38679厘，較周三低0.00214厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.99786厘，較周三跌0.00214厘；1星期拆息回落至2.62536厘；兩星期拆息下滑至2.53816厘；3個月拆息回落至2.4575厘。

長息方面，半年期拆息升至2.39393厘；1年期拆息回落至2.39732厘。

港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.8278。