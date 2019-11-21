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議息紀錄:儲局官員認為無再減息迫切性



美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示，大部分投票委員認為經濟下行風險有所紓緩，不認為聯儲局有需要再減息。

中美據報今年內可能無法達成首階段貿協



路透引述接近美國白宮及貿易界人士稱，中美兩國可能無法在今年內達成首階段貿易協議，因為中國要求美國在關稅上作出更大讓步，華府則對中方提出更多要求。

中美關係恐惡化 道指收市跌逾百點曾挫258



北京周三譴責美國參議院通過《香港人權與民主法案》，粗暴干涉香港事務和中國內政，市場擔心中美關係惡化，影響到貿易談判前景。道指最多下跌258點或0.9%，收市仍挫112點或0.40%；標指收市跌0.38%，即市最多倒退0.9%；納指收挫0.51%，盤中最多曾跌1.2%。金融股板塊跌0.5%；Home Depot和3M分別下滑2.2%和1.7%，蘋果與Caterpillar都回吐逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國聯儲局理事布雷納德：局方改變貨幣政策立場前，希望觀察美國經濟表現。

￭ 美滙指數尾段升0.06%，報97.92；澳元和加元兌美元疲軟，澳元跌0.42%，加元挫0.3%。

￭ 紐約期金收市回落10美仙，至每盎斯1474.2美元；聯儲局公布議息紀錄後，跌至1471.50美元。

￭ 傳伊朗派艦隊到阿丁灣，消息促使油價由跌轉升，紐約期油收市反彈3.4%，每桶報57.11美元，布蘭特期油升2.5%。

￭ 英股收市跌0.84%，德股挫0.48%，法股則微跌0.25%。

美眾院通過參議院版本香港人權法案



美國眾議院通過參議院版本的《香港民主與人權法案》，下一步將呈交特朗普審批，特朗普未表態會否簽署成為法律。

李家傑斥1.6億入股和諧汽車



和諧汽車(03836)以每股配售價3元，向恒地(00012)聯席主席兼董事總經理李家傑，配售最多5200萬股新股，集資淨額1.55億元，配售股份佔擴大後股本約3.31%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26669點，較昨日恒指收市低水221點。

￭ ADR港股比例指數報26781點，較港低108點。

￭ 高雅光學(00907)全年虧損9909萬元，每股虧損24.78仙，不派末期息。

￭ 雅仕維(01993)：獲螞蟻金服間接全資附屬以1.46億元認購3567.57萬股新股，佔擴大後股本約7.5%。